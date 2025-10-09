米大リーグのポストシーズンは８日（日本時間９日）、ナ・リーグの地区シリーズ（５回戦制）第３戦が行われる。ここまで２連勝のドジャース（西地区１位）はフィリーズ（東地区１位）と本拠地ロサンゼルスで対戦。勝てばリーグ優勝決定シリーズ進出が決まる。大谷翔平は１番指名打者（ＤＨ）でスタメンに名を連ね、１日のワイルドカードシリーズで勝ち投手になった山本由伸が先発登板する。フィリーズの先発は右腕のノラ。試合開