鮮やかな「赤い新幹線」置き換えが決定JR東日本は2025年10月7日、次期秋田新幹線の車両の開発に着手する方針を明らかにしました。現行車両であるE6系の老朽取替を目的に導入され、同形式は今後、置き換えられる予定です。【画像】これが開発される「国内最速のミニ新幹線車両」ですE6系は2013年3月にデビューし、主に秋田新幹線「こまち」などで活躍しています。在来線と新幹線を直通できる「ミニ新幹線」車両として開発され、