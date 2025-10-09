台風22号による交通への影響です。東海汽船では午前7時時点で東京・竹芝と伊豆諸島を結ぶ大型客船の一部の欠航が決まっているほか、高速ジェット船が終日全便欠航となっています。空の便では、八丈島空港が終日閉鎖されている影響で全日空で八丈島空港と羽田空港を結ぶ6便が欠航となっているほか、また、東京・調布と伊豆諸島を結ぶ新中央航空でも6便が欠航となっています。このほか伊豆諸島の島を結ぶヘリコプター路線「東京愛ら