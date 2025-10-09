「1年間社長がコレを徹底するだけで、中小企業の利益が1億あがります。」と題した新着動画で、倒産させないプロ・市ノ澤翔氏が登場。経営危機に瀕していた数々の企業を救ってきた同氏が、短期間で1億円の利益を目指す具体策と、成功する経営者のマインドについて熱く語った。 動画の冒頭、視聴者からの「1年で1億円稼ぐことは本当に可能なのか？」という質問に対し、市ノ澤氏は「具体的な戦略を作っていけば、全然1億円稼ぐとい