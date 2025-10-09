10月2日、NYダウ平均株価の終値が史上最高値を更新し、日経平均株価も同様に史上最高値を連日更新し、9月25日時点で45,754円を記録した。【画像】日銀の植田総裁AIや半導体企業が牽引する株価高騰に、バブルを懸念する声が上がり始めている。9月17日に利下げを発表したFRB（連邦準備制度理事会）は今後も金融緩和策を続けると予想され、株価を下支えすると見られている。そのような情勢下で、株価の暴落は起こり得るのだろうか