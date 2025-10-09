台風22号が最接近する中、伊豆諸島の八丈町では9日朝、軽自動車1台が横転したということです。警視庁によりますと9日午前6時頃、八丈町の三根地区で駐車場に止めてあった軽自動車が横転したということです。車のバンパーが破損したものの、けが人はいませんでした。八丈島では9日午前5時24分に最大瞬間風速54.7メートルの猛烈な風を観測しています。午前8時半現在で八丈島ではそのほかの被害の情報は入っていないということです。