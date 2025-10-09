歌手でタレントの荒木由美子（65）が8日、自身のインスタグラムを更新。トレードマークのベレー帽を脱いだショットを披露した。長い髪を三つ編みにして、大きなピアスをつけたアップの写真を投稿して「今日も朝から撮影でした。ベレー帽無しで撮影したので、何だか忘れ物した感じ」と書き込んだ。この投稿に「そのお若さと、お奇麗は驚異的です。ステキなご主人がいらっしゃるからね」「お疲れさまでした。奇麗ですね」などのコメ