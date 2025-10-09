ジョージアの子供たち。本記事では、1泊2000円台「東ヨーロッパ貧乏旅」の正直な感想をお届け（筆者撮影）【画像を見る】ジョージアやアルメニアの街並みに、まるで『魔女の宅急便』のような風景現役ウーバー配達員で“肉体派ライター”の佐藤大輝氏があらゆるモノやサービスを検証。机上ではわからない「本気の現場レビュー」を届けます。第11回の後編は「ジョージア貧乏旅行」【前編の移動編はこちら】東ヨーロッパ《5万円台》航