非常に強い台風第２２号は、八丈島の東南東約８０キロを１時間におよそ２５キロの速さで東北東へ進んでいます。 【写真を見る】【台風情報】台風22号は非常に強い勢力で伊豆諸島直撃線状降水帯による非常に激しい雨…土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まる気象庁発表