警察によりますと、９日の午前６時ごろ、鶴岡市茨新田の道路上で、通行中の車が体長約０．８メートルのクマ１頭と衝突する事故が発生したということです。クマは車と衝突したのち、南の方へ逃げ去りました。 【写真を見る】クマと車が衝突クマは走り去る…警察が「付近に潜んでいる可能性」と注意呼びかけ（山形・鶴岡市） その後クマは発見されておらず、付近に潜んでいる可能性があるとのことです。警察は市民に対し、