Jリーグ3大タイトルの一つ、YBCルヴァンカップは8日に準決勝の第1戦が行われた。横浜FCは、ホームのニッパツ三ツ沢球技場でサンフレッチェ広島と対戦。試合は中島洋太朗と中野就斗のゴールにより広島の勝利に終わった。今大会、クラブ初のベスト4入りを果たした横浜FC。J1では現在18位と残留争いを強いられているが、今年7月に就任した三浦文丈監督のもとで奮闘を続けている。一方で、この試合の後には、心無い批判もあったようだ