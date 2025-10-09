国家が軍事戦略を練る上では、地政学の観点が欠かせない。第二次世界大戦を振り返ってみると、同じ島国であるイギリスと日本では、その戦略が大きく異なっていた。うまく立ち回ったイギリスと比較すると、日本の動きは正しかったのだろうか？地政学の視点で、20世紀の日本の軍事戦略を検証する。※本稿は、北野幸伯『［新版］日本の地政学』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。いっても、ロシアは「軍事力世界2位」と呼ば