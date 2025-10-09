〓石あかりがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）第9話が9日に放送された。情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、トキ（〓石あかり）のお見合いは、司之介（岡部たかし）と勘右衛門（小日向文世）のせいで、破談になってしまう。仲人の雨清水傳（堤真一）とタエ（北川景子）は、また司之介たちのせいで破談にならないよう、トキに嫁入りを勧める。果たしてトキは嫁