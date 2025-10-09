２０２６年北中米Ｗ杯アジア予選プレーオフＢ組第１戦（８日＝日本時間９日、サウジアラビア・ジッダ）でサウジアラビアはインドネシアに３―２で競り勝ち、本大会出場に王手をかけた。予選プレーオフは最終予選で各組３、４位となった６チームが２組に分かれて３チーム総当たりで対戦。１位が出場権を獲得し、２位チーム同士が大陸間プレーオフ出場をかけて激突する。その初戦でサウジアラビアは初出場を狙うインドネシアに先