個性あふれる新型原付二種スクーター中国の民間資本である新大洲株権投資有限公司とホンダの合弁会社「新大洲本田摩托有限公司」は、新型モデル「Square X 125（スクエアX125）」を発表しました。このスクエアX125は、個性的なモデル名のとおり、四角をモチーフにしたフロントフェイスを備えるスクーターモデルです。ホンダが中国で発表した「スクエアX125」【画像】一度見たら忘れられない個性的フォルム!! ホンダ「スクエアX