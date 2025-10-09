「ア・リーグ・地区シリーズ、ヤンキース−ブルージェイズ」（８日、ニューヨーク）ヤンキースＯＢの松井秀喜氏が始球式を務め、見事なストライク投球を披露した。ベンチから姿を見せ、紹介のアナウンスが入るとヤンキースタジアムは大歓声に包まれた。右手と左手を挙げながらファンの歓声に応えた松井氏。始球式では見事なストライク投球を披露し、捕手役を務めたエスカラも笑顔でジェスチャー。その後、肩を並べて記念撮影