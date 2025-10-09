Maison Kitsunéのアイコンバッグ「EDIE」に、2025年秋冬の新デザインが登場♡ 今回はクロコ型押しレザーを採用し、ほどよい艶と高級感が魅力です。ブラックとバーガンディの2色展開で、ストラップ調節によりショルダー・ハンド・クラッチと3WAYで使用可能。収納力も抜群で、カードスロット付きの3コンパートメント構造が嬉しいポイントです♪ クロコ型押しで高級感アップ 2025年秋