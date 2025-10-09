青海省は、中国の北西部に位置し、かつては全国でも経済的に比較的遅れた地域とされてきました。しかしこの5年間、現代的な物流網や航空便の貨物スペースを活用する新たな輸送モデルなどを背景に、高原の特産品が次々と世界各国へ輸出されるようになり、青海省は中国国内で最も対外貿易の成長率が高い省となりました。省内にある竜羊峡ダムは、標高2600メートルを超える場所にあり、高原冷水魚の養殖拠点となっています。捕獲から