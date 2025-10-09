日米通算507本塁打を記録し、メジャーはヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（51）が8日（日本時間9日）、ア・リーグ地区シリーズ第4戦・ヤンキース―ブルージェイズの始球式を務めた。ピンストライプのユニホームをまとい、グラウンドに登場。「ヤンキースタジアムにお帰り。背番号55“ゴジラ”ヒデキ・マツイ」とコールされると大声援に手を振った。マウンド上からは見事なノーバウンド投球を披露。捕手役を務めたエスカラと