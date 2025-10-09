◇ナ・リーグ地区シリーズ第3戦フィリーズ―ドジャース（2025年10月8日ロサンゼルス）フィリーズのロブ・トムソン監督（62）が8日（日本時間9日）、敵地でのドジャースとの地区シリーズ第3戦前に取材対応。負けたら敗退の一戦に向けての意気込みを語った。本拠で行われた第1、2戦は熱狂的なファンの後押しを受けながらまさかの連敗。後がない形で第3戦を迎えたトムソン監督は、チームの中核を担うターナーが先だって行