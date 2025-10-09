アメリカのトランプ大統領は、イスラエルとイスラム組織ハマスがガザでの戦闘終結に向けた和平案の「第1段階」に合意したと明らかにしました。【映像】ガザ地区の様子トランプ大統領は8日、自身のSNSにイスラエルとハマスが和平案の「第1段階」に合意したと投稿し、拘束されていたすべての人質がまもなく解放され、イスラエル軍は合意されたラインまで撤退することを意味するとしています。トランプ氏は「これは強固で永続的