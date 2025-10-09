大森元貴（Vo/Gt）を中心に、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）で構成されるスリーピースバンド・Mrs. GREEN APPLE。デビュー10周年を迎えた今年、彼らが7月26日・27日に山下ふ頭・特設会場で開催した「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜」は、ミセス史上最大規模のライブとして約10万人を動員。2日目はWOWOW生中継や計15の配信プラットフォームでの生配信、全国325館でのライブビューイングなどを通じ、総勢35万