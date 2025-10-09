気象庁は先ほど会見を開き、大雨特別警報を発表した東京・伊豆諸島の八丈町に向け、重大な危険が差し迫った状況だとして最大級の警戒を呼びかけました。【映像】八丈町に大雨特別警報 気象庁が緊急会見台風22号は、現在、伊豆諸島に最も接近しています。気象庁は午前6時20分、これまでに経験したことがないような大雨となっている八丈町に大雨特別警報を発表しました。会見で気象庁は、「命の危険が迫っている。直ちに身の安