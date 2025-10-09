ことし3月、北九州市小倉南区のアパートに侵入し、鉄パイプのような物を振りかざして金を出すよう脅し、当時39歳の女性にケガをさせたとして、強盗致傷の疑いで10代から20代の男女5人が逮捕されました。住居侵入と強盗致傷の疑いで8日までに逮捕されたのは、自称・愛知県名古屋市の飲食店従業員・石井佑弥容疑者（21）、北九州市小倉南区の会社員・古川清悠容疑者（21）、行橋市の職業不詳・古川未海容疑者（23）ら男女5人で