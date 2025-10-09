東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値152.69高値153.00安値151.74 154.47ハイブレイク 153.74抵抗2 153.21抵抗1 152.48ピボット 151.95支持1 151.22支持2 150.69ローブレイク ユーロドル 終値1.1628高値1.1661安値1.1599 1.1722ハイブレイク 1.1691抵抗2 1.1660抵抗1 1.1629ピボット 1.1598支持1 1.1567支持2 1.1536ロ&#12