東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値177.57高値177.86安値176.90 178.95ハイブレイク 178.40抵抗2 177.99抵抗1 177.44ピボット 177.03支持1 176.48支持2 176.07ローブレイク ポンド円 終値204.67高値205.32安値203.76 206.97ハイブレイク 206.14抵抗2 205.41抵抗1 204.58ピボット 203.85支持1 203.02支持2