東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値8.90高値8.91安値8.81 9.04ハイブレイク 8.97抵抗2 8.94抵抗1 8.87ピボット 8.84支持1 8.77支持2 8.74ローブレイク シンガポールドル円 終値117.86高値118.03安値117.32 118.86ハイブレイク 118.45抵抗2 118.15抵抗1 117.74ピボット 117.44支持1 117.03支持2 116.73ローブレイ