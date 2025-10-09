東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6586高値0.6589安値0.6557 0.6630ハイブレイク 0.6609抵抗2 0.6598抵抗1 0.6577ピボット 0.6566支持1 0.6545支持2 0.6534ローブレイク キーウィドル 終値0.5788高値0.5802安値0.5737 0.5879ハイブレイク 0.5841抵抗2 0.5814抵抗1 0.5776ピボット 0.5749支持1 0.5711