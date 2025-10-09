ＮＹ金時間外取引下落、地政学リスク後退イスラエルとハマスが和平案の第一段階合意 東京時間08:23現在 ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4036.60（-33.90-0.83%） NY金は時間外で下落、地政学リスクが後退している。 トランプ米大統領はイスラエルとハマスが和平案の第一段階に合意したと発表。強固で永続的な平和への第一歩を踏み出すことを意味するとコメント。