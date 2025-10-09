ＮＹ原油時間外取引下落、中東情勢懸念後退イスラエルとハマスが和平案の第一段階合意 東京時間08:25現在 ＮＹ原油先物NOV 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝62.00（-0.55-0.88%） NY原油価格は時間外で下落、中東情勢への懸念が後退している。 トランプ米大統領はイスラエルとハマスが和平案の第一段階に合意したと発表。強固で永続的な平和への第一歩を踏み出すことを意味するとコメント。