ロシアのラブロフ外相は米国が提案したガザ停戦計画について「今、テーブルにある最良のもの」、「流血を止め、命を救う」と評価した。また、イスラム組織ハマス幹部のムーサ・アブ・マルズーク氏は、トランプ米大統領がいなければ、イスラエルと停戦協議を開始することはなかったと述べた。「イスラエルは署名された合意を尊重せず、約束を守らない」とも語っており、米国の介入のもとで合意が遵守されること