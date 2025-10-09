台湾出発を前に、記念写真に納まる超党派の議員連盟「日華議員懇談会」のメンバーら＝9日午前、羽田空港超党派の議員連盟「日華議員懇談会」のメンバー約30人は9日午前、台湾で10日に開かれる双十節（建国記念日）の祝賀式典に出席するため羽田空港を出発した。議連会長を務める自民党の古屋圭司選対委員長らは頼清徳総統との面会も予定している。台湾を自国の領土と見なす中国が反発する可能性もある。古屋氏は出発に先立ち、