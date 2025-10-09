[10.9 U-20W杯決勝トーナメント1回戦](サンティアゴ)※08:00開始<出場メンバー>[日本]先発GK 12 ピサノアレックス幸冬堀尾DF 2 梅木怜DF 4 喜多壱也DF 5 市原吏音DF 3 小杉啓太MF 6 小倉幸成MF 10 大関友翔MF 7 佐藤龍之介MF 13 石井久継MF 14 齋藤俊輔FW 9 神田奏真控えGK 1 中村圭佑GK 21 荒木琉偉DF 15 塩川桜道DF 16 森壮一朗MF 8 布施克真MF 11 横山夢樹MF 17 中川育MF 18 石渡ネルソンMF 20 平賀大空FW 19 高岡伶颯監