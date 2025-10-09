U-20日本代表は現地時間8日、チリ開催のU-20ワールドカップ決勝トーナメント1回戦でU-20フランス代表と対戦する。8日午後8時(日本時間9日午前8時)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。2003年大会以来のベスト8進出を目指す日本は、グループリーグ初戦・エジプト戦メンバーを中心に起用。1人のみ変えてMF小倉幸成が加わった。予想布陣は4-2-3-1。GKピサノアレックス幸冬堀尾、4バックは左からDF小杉啓太、