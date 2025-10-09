・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ９５４８．８７（＋６５．２９） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４５９７．１３（＋２１１．３５） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８０６０．１３（＋８５．２８） ・ロシア・ＲＴＳ ９８９．９１（－３６．１１） 出所：MINKABU PRESS