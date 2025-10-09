８日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１．２０ドル安の４万６６０１．７８ドルと小幅に３日続落した。米政府機関の一部閉鎖が長期化し、経済活動に悪影響を及ぼす可能性が意識された一方で、エヌビディア＜NVDA＞のジェンスン・ファン最高経営責任者（ＣＥＯ）がＣＮＢＣのインタビューでＡＩ半導体「ブラックウェル」の需要の強さについて言及したことを受け投資家心理が上向き、ハイテク株への物色意欲が高まった。