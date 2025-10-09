ゆいにしおの最新シングル「Family」がデジタルリリースされた。新曲「Family」は、家族愛をテーマにした温もりにあふれた1曲で、2025年10月より放送開始のTVアニメ『父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。』のエンディングテーマに起用されている。優しくも開放感のあるサウンドにゆいにしおの伸びやかな歌声が重なる作品だ。ミュージック・ビデオでは、家族のように大切に想い合っている2人の女性が、時にはすれ違いながらも、唯