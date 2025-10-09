いった米と番茶や煎茶の茶葉を混ぜて作られるのが「玄米茶」です。さまざまな料理と合うため、食事中に飲む人は多いと思います。ところでネット上では「玄米茶を飲むと血糖値が下がる」という内容の情報がありますが、本当なのでしょうか。玄米茶を飲むメリットについて、「eatLIFEクリニック」（横浜市旭区）院長で、内科医・糖尿病専門医の市原由美江さんに聞きました。中性脂肪や悪玉コレステロールの増加抑制が期待できる飲