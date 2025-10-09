「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース−フィリーズ」（８日、ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手がリーグ優勝決定シリーズ進出をかけて先発マウンドに上がる。ロサンゼルスの地元スポーツチャンネル「ＳｐｏｒｔｓｎｅｔＬＡ」は球場入りする右腕の映像を公開。「ライオンが巣窟に入った」と記された動画では人柄がにじむワンシーンがあった。普段はなかなか見られないドジャースタジアムのバックヤード。黄金のグ