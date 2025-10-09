米グーグルのロゴ（ロイター＝共同）【ロサンゼルス共同】2028年ロサンゼルス五輪・パラリンピック組織委員会は8日、米IT大手グーグルと国内最高位スポンサーに当たる「ファウンディング・パートナー」契約を結んだと発表した。検索やクラウドのサービス、最先端の生成人工知能（AI）技術で大会を支援する。グーグルは米国代表や米国向けの五輪メディア権を持つNBCユニバーサルとも提携。組織委のワッサーマン会長は「デジタル