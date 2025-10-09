「フェニックス・リーグ、四国ＩＬ選抜２−４広島」（８日、天福球場）広島３年目の久保修外野手（２５）が本塁打を含む２安打３打点と躍動した。七回２死一塁で内角球を捉え、逆転の左越え２ラン。「最初から引っ張りにいこうとか、長打を打とうとかは思っていなかった。たまたま行った感じ」と振り返った。続く九回は２死三塁で遊撃への適時内野安打。追い込まれてからバットを短く持ち、ノーステップで食らい付いて泥くさ