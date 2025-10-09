「フェニックス・リーグ、四国ＩＬ選抜２−４広島」（８日、天福球場）今秋から先発に挑戦する広島・岡本駿投手（２３）が８日、みやざきフェニックス・リーグの四国ＩＬ選抜戦で好投した。四回まで一人の走者も許さず、７回４安打２失点。今季、１軍でほぼ投げていなかったチェンジアップを有効活用するなど“先発仕様”で適性を見せた。中継ぎで今年のチームを支えた若鯉が新味を出し、２年目の飛躍につなげる。サクサクと