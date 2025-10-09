アイドルグループ、＃ババババンビの宇咲（うさ、22）が、9日までにインスタグラムなどを更新。グラビアのオフショットを公開した。発売中の「週刊プレイボーイ」で水着グラビアを飾っており「約1年半ぶりの登場です！大人っぽい衣装な私、ぜひみてください」と赤のランジェリー姿のショットを公開。さらに別の投稿で「もうみてくれました？」と、おなかが大きく空いた変形水着ショットを披露した。また、アザーカットも公開され