株式会社ワニブックスでは、10月7日より、元SKE48で現在は女優として活躍を見せる北野瑠華のデジタル限定写真集『こっち向いてよ』をリリースした。【写真】キュートな泡風呂SHOTなども公開今夏に放送されたドラマ『グラぱらっ！』で地上波連ドラ初主演を務めるなど、女優として活躍の場を広げている北野。今回のデジタル写真集では、沖縄を舞台に撮影を敢行。美しい海と広がる青空に、開放的になった彼女の笑顔や大胆な脱ぎっぷり