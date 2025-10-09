ヒルトン名古屋は、クリスマススイーツビュッフェ「Holiday Jewel Box」を11月6日から12月28日まで開催する。ライブステーションでは、ストロベリーショートケーキ、和栗の生絞り抹茶モンブラン、炙りバスクチーズケーキを、シェフが目の前で仕上げて提供する。ビュッフェ台には、リング状のシュー生地にプラリネ風味のクリームを挟んだ「パリブレスト」、グリオットチェリーの酸味と、さくらんぼの蒸留酒「キルシュ」の芳醇な香り