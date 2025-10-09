台湾有事、日本有事などが起きた際、日本は自国を守ることができるのか。埼玉大学教養学部教授の一ノ瀬俊也さんは「自衛隊は恒常的にヒトやモノが足りておらず、頼みの綱である日米同盟には不安要素がある」という――。（第2回）※本稿は、一ノ瀬俊也『〈国防〉の日本近現代史 幕末から「台湾有事」まで』（講談社現代新書）の一部を再編集したものです。2025年中国対日軍事パレードにおけるYJミサイル（画像＝中国新聞社／CC-BY-