日本サッカー協会（JFA）は7日、10月17日（金）と19日（日）に静岡県の北里アリーナ富士で行う国際親善試合、フットサルブラジル代表戦に臨むフットサル日本代表メンバー16名を発表した。チームを率いるのは高橋健介監督。招集リストは以下の通り（FPの右端はポジション）。GK：1．フィウーザ・ファビオ（湘南ベルマーレ）15．上原拓也（しながわシティ）2．田淵広史（名古屋オーシャンズ）FP：6．吉川智貴（名古屋オーシャンズ）A