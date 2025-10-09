【ワシントン＝池田慶太、カイロ＝西田道成】米国のトランプ大統領は８日、パレスチナ自治区ガザの和平協議を巡り、イスラエルとイスラム主義組織ハマスが、米国の提案していた和平計画の「第一段階」に合意したと発表した。停戦と並行してハマスに拉致された人質全員が近く解放される見通しだ。トランプ氏は自身のＳＮＳへの投稿で「全人質が間もなく解放され、イスラエルは合意されたラインに軍隊を撤退させる」とし、「強力