アメリカのトランプ大統領は、イスラエルとイスラム組織ハマスがトランプ氏が示したパレスチナ自治区ガザをめぐる和平計画の「第一段階」に合意したと表明しました。8日、SNSに投稿しました。トランプ氏はハマスが拘束している「すべての人質が間もなく解放される」としたほか、「イスラエルは合意に基づいた撤退線まで軍を撤退させる」と書き込んでいて、「強固で永続的な平和に向けた第一歩だ」としています。