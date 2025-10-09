「103万円の壁」「130万円の壁」という言葉、耳にしたことはありませんか？ 結婚や子育てと両立しながら働くとき、多くの人が直面するのが “扶養内で働くか、それとも思い切って扶養を外れるか” という選択です。数字だけを見ると損得が分かりづらく、「どちらが本当に手取りが多いの？ 」と悩む方も多いでしょう。ここでは仕組みを整理しつつ、リアルな手取り比較を交えて解説します。 扶養内パートの魅力